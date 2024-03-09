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Байден выразил готовность подписать закон о запрете TikTok

Байден выразил готовность подписать закон о запрете TikTok Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, направленный на запрет TikTok в стране, если документ будет одобрен Конгрессом.
Другие страны
9 марта 2024 г. 03:39
Байден выразил готовность подписать закон о запрете TikTok

Президент США Джо Байден заявил, что подпишет законопроект, направленный на запрет TikTok в стране, если документ будет одобрен Конгрессом.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News.

"Если его примут, я подпишу документ", - цитирует американского лидера сайт телеканала.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", стали республиканец от штата Висконсин Майк Галлахер и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти.

Законопроект вынудит китайскую компанию ByteDance (которой принадлежит соцсеть) отказаться от приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok, либо платформа может оказаться запрещенной в США.

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