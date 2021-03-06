Байден готов пересмотреть свои военные полномочия

Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом

Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Байден согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить", - заявила Псаки.

Он подчеркнула, что администрация Байдена готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере.