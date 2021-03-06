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Байден готов пересмотреть свои военные полномочия

Байден готов пересмотреть свои военные полномочия Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом
Другие страны
6 марта 2021 г. 02:43
Байден готов пересмотреть свои военные полномочия
Джо Байден

Президент США Джо Байден признает необходимость пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Байден согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить", - заявила Псаки.

Он подчеркнула, что администрация Байдена готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере.

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