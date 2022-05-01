Байден: Если бы мы не получали от журналистов всю эту информацию, то это был бы другой мир

Президент США возродил традицию торжественных ужинов с журналистами, освещающими работу Белого дома.

Президент США возродил традицию торжественных ужинов с журналистами, освещающими работу Белого дома.

Как передает Report, президент Джозеф Байден посетил традиционный торжественный ужин, устроенный Ассоциацией корреспондентов Белого дома. Он не проводился из-за пандемии в 2020 и 2021 годах, а предыдущий президент - избегал его посещать.

Во время ужина была отдана дань уважения журналистам, пострадавшим, раненым или убитым во время российского вторжения в Украину.

"Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам, с каким уважением я наблюдаю за журналистами в зонах боевых действий, где они находятся под огнем. Только представьте себе, если бы мы не получали от них всю эту информацию! Это был бы другой мир", - глава государства.

Традиция подобных мероприятий возникла еще в 1921 году. Три года спустя 30-й президент США Кэлвин Кулидж стал первым президентом, который принял участие в таком обеде. С тех пор все хозяева Белого дома, кроме предыдущего - Дональда Трампа – принимали в них участие. А Рональд Рейган в 1981 году, когда лечился после покушения и не мог приехать лично – все равно позвонил из Кэмп-Дэвида по телефону.