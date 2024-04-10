Байден: Достижение договоренности о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС

Достижение договоренности, касающейся прекращения огня в секторе Газа, зависит от палестинского движения ХАМАС.

Достижение договоренности, касающейся прекращения огня в секторе Газа, зависит от палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Теперь дело за ХАМАС. Они должны продвинуться вперед в рассмотрении предложения, которое им выдвинули", - сказал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.