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Байден: Достижение договоренности о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС

Байден: Достижение договоренности о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС Достижение договоренности, касающейся прекращения огня в секторе Газа, зависит от палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 22:49
Байден: Достижение договоренности о прекращении огня в Газе зависит от ХАМАС

Достижение договоренности, касающейся прекращения огня в секторе Газа, зависит от палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

"Теперь дело за ХАМАС. Они должны продвинуться вперед в рассмотрении предложения, которое им выдвинули", - сказал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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