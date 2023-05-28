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Байден: Достигнутые с республиканцами договоренности предотвратили дефолт в США

Байден: Достигнутые с республиканцами договоренности предотвратили дефолт в США Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт и рецессию в стране.
Другие страны
28 мая 2023 г. 06:51
Байден: Достигнутые с республиканцами договоренности предотвратили дефолт в США

Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США принципиальные договоренности предотвратили катастрофический дефолт и рецессию в стране.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал президент Джо Байден.

"Сегодня вечером (в субботу - ред.) мы со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету", - подчеркнул президент-демократ, добавив, что речь идет о компромиссе для обеих сторон.

"И это соглашение - хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест", - отметил Байден.

Говорится, что договоренности стали "важным шагом вперед, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих людей и обеспечивая рост экономики для всех". Кроме того, продолжил президент США, "соглашение защищает ключевые приоритеты и достижения в законодательной сфере" демократов в Конгрессе и администрации Байдена.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Makkarti ilə büdcə məsələsində razılığa gəlib

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