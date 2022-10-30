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Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс

Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс Президент США Джо Байден в субботу досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский Конгресс.
Другие страны
30 октября 2022 г. 03:10
Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс

Президент США Джо Байден в субботу досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский Конгресс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

На избирательный участок в Уилмингтоне (штат Делавэр) глава государства прибыл со своей 18-летней внучкой Натали, которая голосует на выборах впервые.

Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов. Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.

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