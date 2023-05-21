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Байден допустил отмену санкций против главы минобороны Китая

Байден допустил отмену санкций против главы минобороны Китая Вашингтон смягчит или отменит санкции в отношении главы минобороны Китая Ли Шанфу.
Другие страны
21 мая 2023 г. 18:50
Байден допустил отмену санкций против главы минобороны Китая

Вашингтон смягчит или отменит санкции в отношении главы минобороны Китая Ли Шанфу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" (G7) президент США Джо Байден.

"Это сейчас обсуждается", - ответил Байден на вопрос об отмене или смягчении ограничений. При этом американский президент уточнил, что США не намерены снимать запрет на передачу Китаю материалов и технологий, которые Пекин может использовать для усиления военного потенциала.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Çinin müdafiə nazirinə qarşı sanksiyaları ləğv edir

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