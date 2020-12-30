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Байден будет требовать от американцев носить маски

Байден будет требовать от американцев носить маски Избранный президент США Джо Байден заявил, что будет требовать от граждан носить маски, когда его администрация приступит к работе.
Другие страны
30 декабря 2020 г. 02:34
Байден будет требовать от американцев носить маски
Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден заявил, что будет требовать от граждан носить маски, когда его администрация приступит к работе.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Наша администрация будет требовать маски там, где мы можем, - от федеральных работников, в федеральных зданиях и при поездках между штатами, например на самолетах и поездах", - сказал Байден в выступлении в Делавэре.

При этом подавляющее большинство правил по ношению масок устанавливают власти штатов или муниципалитетов, поэтому де-факто запретить или потребовать ношения масок от всех американцев федеральное правительство не сможет.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирусом заразились более 19 млн американцев, из них более 300 тыс. скончались.

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