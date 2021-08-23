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Байден: благодаря вакцинации от COVID-19 в США спасены жизни более 100 тыс. человек

Байден: благодаря вакцинации от COVID-19 в США спасены жизни более 100 тыс. человек Усилия по вакцинации населения США от коронавируса позволили спасти более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации
Другие страны
23 августа 2021 г. 23:20
Байден: благодаря вакцинации от COVID-19 в США спасены жизни более 100 тыс. человек

Усилия по вакцинации населения США от коронавируса позволили спасти более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации.

Как сообщает Report, об этом президент США Джо Байден заявил в понедельник, выступая в Белом доме.

"Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации", - сказал Байден.

Это критически важный прогресс, но необходимо двигаться быстрее, добавил американский лидер.

По его словам, к настоящему моменту хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получил 71% жителей США в возрасте от 12 лет.

"Это более 200 млн американцев. Более 170 млн человек сейчас полностью вакцинированы", - уточнил президент США.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "ABŞ-da peyvənd sayəsində 100 mindən çox insanın həyatı xilas edilib"

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