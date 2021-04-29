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Байден: Америка снова встает на ноги

Байден: Америка снова встает на ноги Президент США Джозеф Байден в первом обращении к конгрессу заявил, что Америка "снова встает на ноги"
Другие страны
29 апреля 2021 г. 08:04
Байден: Америка снова встает на ноги
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден в первом обращении к конгрессу заявил, что Америка "снова встает на ноги".

Как передает Report, об этом говорится в тексте речи Байдена, которую распространил Белый дом.

"Я унаследовал страну, охваченную кризисом. Самая ужасная пандемия века, самый тяжелый экономический кризис со времен Великой депрессии, самая ярая атака на нашу демократию со времен Гражданской войны. Теперь после ста дней президентства могу доложить, что Америка снова встает на ноги", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Co Bayden ABŞ-ın yenidən ayaq üstdə olduğunu bildirib

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