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Байден: Администрация США будет работать с Конгрессом над продолжением помощи Киеву

Байден: Администрация США будет работать с Конгрессом над продолжением помощи Киеву Оказание Украине дальнейшей финансовой помощи превратилось в Вашингтоне в вызывающий разногласия вопрос, однако американская администрация намерена работать с Конгрессом США над продолжением ассигнований в интересах Киева.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 00:41
Байден: Администрация США будет работать с Конгрессом над продолжением помощи Киеву

Оказание Украине дальнейшей финансовой помощи превратилось в Вашингтоне в вызывающий разногласия вопрос, однако американская администрация намерена работать с Конгрессом США над продолжением ассигнований в интересах Киева.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на встрече с руководством Конгресса в Белом доме президент Джо Байден.

"Мы будем работать вместе - надеюсь, будем работать вместе, - чтобы обеспечить финансирование деятельности правительства, (в том числе по таким линиям, как) ковид и война в Украине. Все это вызывающие споры, но важные вопросы", - сказал глава вашингтонской администрации.

Встреча была посвящена законотворческим приоритетам американского правительства до конца текущего года. В начале 2023 года к работе приступит Конгресс следующего созыва, большинство в Палате представителей которого будет у оппозиции в лице Республиканской партии. Речь идет о нижней палате Конгресса. В Конгрессе действующего созыва контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом сохраняют демократы, в ряды которых входит Байден.

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