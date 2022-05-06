Байден 9 мая подпишет законопроект о ленд-лизе в отношении Украины

Президент США Джозеф Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Президент США Джозеф Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", - сказала она.

Напомним, что во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или же на безвозмездной основе, передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты.