О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден 20 сентября встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

Байден 20 сентября встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН Президент США Джозеф Байден в понедельник, 20 сентября, проведет в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 03:38
Байден 20 сентября встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН

Президент США Джозеф Байден в понедельник, 20 сентября, проведет в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Белого дома, распространенном пресс-пулом, 20 сентября глава государства вернется в Вашингтон из штата Делавэр, в котором он проводит выходные. "После этого он отправится в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Вечером президент встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем", - отмечается в заявлении.

Утром 21 сентября Байден выступит с речью с трибуны ГА ООН, после чего вернется в Белый дом. 22 сентября президент США планирует организовать на полях ГА ООН виртуальный саммит по вопросам борьбы с пандемией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
18 сентября 2021 г. 03:07
Генсек ООН: Мир находится на пути к катастрофе
Генсек ООН: Мир находится на пути к катастрофе
18 сентября 2021 г. 01:54
В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле
В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле
18 сентября 2021 г. 01:30
Стала известна дата встречи G20 по Афганистану
Стала известна дата встречи G20 по Афганистану
18 сентября 2021 г. 00:46
В генконсульство Китая в Бразилии бросили бомбу
ВидеоВ генконсульство Китая в Бразилии бросили бомбу
18 сентября 2021 г. 00:28
В ООН обеспокоены последними действиями талибов
В ООН обеспокоены последними действиями талибов
17 сентября 2021 г. 23:36
Талибан начинает переговоры с силами сопротивления Афганистана
"Талибан" начинает переговоры с силами сопротивления Афганистана
17 сентября 2021 г. 22:57
В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь
В афганском Панджшере открыли дороги и восстановили связь
17 сентября 2021 г. 22:17
Власти Великобритании смягчают правила въезда в королевство из других стран
Власти Великобритании смягчают правила въезда в королевство из других стран
17 сентября 2021 г. 20:40
Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане
Совбез ООН продлил на полгода миссию в Афганистане
17 сентября 2021 г. 18:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi