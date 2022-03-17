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Байден 18 марта обсудит с лидером КНР ситуацию в Украине

Байден 18 марта обсудит с лидером КНР ситуацию в Украине Президент США Джо Байден намерен в пятницу в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить, помимо прочего, ситуацию на Украине.
Другие страны
17 марта 2022 г. 16:42
Байден 18 марта обсудит с лидером КНР ситуацию в Украине
Джо Байден

Президент США Джо Байден намерен в пятницу в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудить, помимо прочего, ситуацию на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она подчеркнула, что беседа глав двух государств состоится 18 марта.

"Это часть наших продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР. Лидеры обсудят вопросы регулирования конкуренции между двумя нашими странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - утверждала Псаки.

Ранее в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай выступает против антироссийских санкций США, "которые дестабилизируют мировой рынок".

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