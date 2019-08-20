Бахрейн стал первым арабским государством, вошедшим в коалицию США по Персидскому заливу

Королевство Бахрейн стало первым арабским государством, которое вошло в возглавляемую США международную коалицию по обеспечению свободы судоходства в регионе Персидского залива.

Как передаёт Report, oб этом говорится в распространенном в понедельник Пентагоном заявлении главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи.

"Я высоко ценю решение Его Величества короля Хамада бен Исы Аль Халифы присоединиться к Великобритании и Соединенным Штатам и стать активным участником в деле сохранения свободы судоходства, содействия безопасности на море и снижения напряженности в регионе, - отметил Маккензи. - Свободные торговые потоки через международные водные пути являются стержнем мировой экономики, и мы высоко ценим руководящую роль и поддержку Королевства Бахрейн в предотвращении агрессии, направленной на ограничение этой свободы. Угрозы свободным торговым потокам являются международной проблемой, требующей международного решения, и мы рады, что Королевство Бахрейн станет частью этого решения".