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Бахрейн подписал с США соглашение о покупке ЗРК Patriot

Бахрейн подписал с США соглашение о покупке ЗРК Patriot

Наследный принц и заместитель премьер-министра Бахрейна Сальман бен Хамад заявил, что его страна подписала с США соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает Report, об этом он сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Мы подписали сегодня соглашение о покупке первых ракет системы Patriot. Лучшего времени для этого было не найти». 

Как уточняет агентство, данная встреча прошла спустя два дня после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

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