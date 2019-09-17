Бахрейн подписал с США соглашение о покупке ЗРК Patriot

Наследный принц и заместитель премьер-министра Бахрейна Сальман бен Хамад заявил, что его страна подписала с США соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает Report, об этом он сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Мы подписали сегодня соглашение о покупке первых ракет системы Patriot. Лучшего времени для этого было не найти».

Как уточняет агентство, данная встреча прошла спустя два дня после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.