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Бахрейн вложит $17 млрд в экономику США

Бахрейн вложит $17 млрд в экономику США Бахрейн намерен инвестировать порядка $17 млрд в экономику США.
Другие страны
16 июля 2025 г. 22:39
Бахрейн вложит $17 млрд в экономику США

Бахрейн намерен инвестировать порядка $17 млрд в экономику США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявил премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

"Мы рады объявить о сделках на сумму $17 млрд, которые поступят в США. И это реально. Это настоящие деньги, а не фиктивные соглашения", - отметил он, не уточнив, о каких именно проектах идет речь. Наследный принц Бахрейна сказал, что в ходе переговоров с Трампом планирует обсудить "вопросы, связанные с безопасностью, торговлей и инвестициями".

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