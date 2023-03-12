Бахрейн стал первой страной, поставивший самолеты F-16 Block 70 на вооружение

ВВС Бахрейна получили первые американские истребители типа F-16 Block 70.

ВВС Бахрейна получили первые американские истребители типа F-16 Block 70.

Как передает Report, в новостях официального агентства Бахрейна BNA сообщается, что Королевские ВВС Бахрейна получили F-16 Block 70, одну из самых совершенных моделей боевых самолетов.

Включение истребителя типа F-16 Block 70 в состав ВВС Бахрейна осуществлено в результате указания короля Бахрейна Хамеда бин Иса Аль Халифы в рамках модернизации и развития силы обороны страны.

Информация о количестве F-16 Block 70, которые Бахрейн получил из США не приводится.

При этом отмечается, что Бахрейн стал первой страной, поставившей этот тип самолетов на вооружение.