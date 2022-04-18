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Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Ирак осудили сожжение Корана в Швеции

Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Ирак осудили сожжение Корана в Швеции Ряд арабских государств выступил с резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 15:49
Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания и Ирак осудили сожжение Корана в Швеции

Ряд арабских государств выступил с резкой критикой в адрес правых экстремистов за акт сожжения Корана в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Мы решительно осуждаем сожжение Корана в Швеции. Подобные акции направлены лишь на разжигание ненависти и пропаганду насилия", - приводит он заявление МИД Бахрейна.

Руководство Саудовской Аравии отметило, что "сторонники [лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс"] Расмуса Палудана намеренно провоцируют мусульман и оскверняют их священные символы".

Официальный представитель МИД Иордании Хайтам Абу аль-Фул подчеркнул, что "эти действия противоречат свободе вероисповедания и убеждений, а также нарушают принципы мирного сосуществования народов". Он призвал международное сообщество объединить усилия для борьбы с идеями экстремизма и нетерпимости и недопущения оскорблений на религиозной почве.

В свою очередь Иракский МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции в Багдаде и выразил шведскому дипломату решительный протест по поводу осквернения Корана. Иракские власти заявили, что "данная проблема влечет за собой серьезные последствия для отношений между Швецией и арабо-мусульманским миром".

В четверг в ряде шведских городов начались беспорядки после того, как стало известно, что Палудан намерен провести в них антиисламские манифестации - публичное сожжение Корана.

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".

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Версия на английском языке Bahrain, Saudi Arabia, Jordan and Iraq condemn burning of Koran in Sweden

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