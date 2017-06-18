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    Бахрейн предписал катарским военным покинуть страну

    Пока они находятся на базе, но, скорее всего, уедут в течение двух ближайших дней© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Власти Бахрейна предписали в течение 48 часов покинуть страну катарским военным, служащим в составе коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ под руководством США.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

    Катар направил своих военнослужащих под руководство Центрального командования ВМС США (NAVCENT), штаб-квартира квартира которого находится в Бахрейне, в 2014 году. Точное число катарских военнослужащих, находящихся в Бахрейне для борьбы с ИГИЛ, не сообщается.

    "Бахрейн заявил американскому генералу, под командованием которого находится база, что катарские военнослужащие должны уехать", — сообщил агентству источник.

    "Пока они находятся на базе, но, скорее всего, уедут в течение двух ближайших дней", — добавил он.

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