Бахрейн отзывает посла в Израиле и разрывает экономические связи

Руководство Бахрейна приняло решение отозвать своего посла в Тел-Авиве и приостановить экономические отношения с Израилем в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа.

Руководство Бахрейна приняло решение отозвать своего посла в Тел-Авиве и приостановить экономические отношения с Израилем в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Палаты депутатов королевства.

"Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем также приостановлены", - говорится в сообщении.

В МИД Иордании вчера сообщили об отзыве своего посла в Израиле в знак протеста действиям этой страны.

Ранее министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совбеза ООН обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь. С совместным заявлением выступили главы МИД Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Омана, Катара, Кувейта и Марокко.