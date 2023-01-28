Бахрейн осудил террористический акт в посольстве Азербайджана в Иране

Королевство Бахрейн решительно осудило вооруженный теракт против посольства Азербайджана в Иране.

Королевство Бахрейн решительно осудило вооруженный теракт против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве Королевства Бахрейн в Азербайджане.

Отмечается, что министерство иностранных дел Бахрейна выражает глубокие соболезнования дружественному правительству и народу Азербайджана и семье шехида, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ведомство призвало уважать неприкосновенность дипломатического корпуса и обеспечивать безопасность его персонала в соответствии с международными договорами и нормами.