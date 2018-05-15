Бахрейн лишил подданства 115 человек, обвиняемых в терроризме

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Суд Бахрейна постановил лишить подданства королевства 115 человек, которым вынесены различные тюремные сроки по обвинению в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры Бахрейна.

В генпрокураторе отметили, что лишенные подданства приговорены к срокам от трех лет до пожизненного заключения. При этом к пожизненному заключению по делу о принадлежности к террористической группировке суд в королевстве приговорил 53-х человек.