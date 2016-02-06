Бахрейн и ОАЭ готовы участвовать в борьбе с ИГ в Сирии

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Солдаты королевства Бахрейн готовы принять участие в наземной операции в Сирии в рамках международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство", сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Посол Бахрейна в Великобритании Фаваз бин Мохаммед аль-Халифа сообщил, что страна может направить свои сухопутные войска "совместно с саудовцами".

По словам дипломата, к интервенции в Сирию готовы и Объединенные Арабские Эмираты.

Британская газета The Guardian ранее написала, что Саудовская Аравия может направить "тысячи спецназовцев" для участия в наземной операции в Сирии. Источники в Эр-Рияде сообщили, что действия королевства могут быть осуществлены в координации с Турцией.