Бахрейн и Катар договорились о возобновлении дипломатических отношений

Бахрейн и Катар достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2017 году.

Бахрейн и Катар достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2017 году.

Как передает Report , об этом сообщает бахрейнское новостное агентство BNA.

По его информации, договоренность была достигнута во время второго заседания бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

"Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года", — сказано в сообщении BNA.

В 2017 году Бахрейн наряду с другими странами Персидского залива разорвал отношения с Катаром. Это было сделано на фоне обвинений Дохи в поддержке терроризма.