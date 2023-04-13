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Бахрейн и Катар договорились о возобновлении дипломатических отношений

Бахрейн и Катар договорились о возобновлении дипломатических отношений Бахрейн и Катар достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2017 году.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 03:42
Бахрейн и Катар договорились о возобновлении дипломатических отношений

Бахрейн и Катар достигли соглашения о возобновлении дипломатических отношений, которые были разорваны в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщает бахрейнское новостное агентство BNA.

По его информации, договоренность была достигнута во время второго заседания бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.

"Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года", — сказано в сообщении BNA.

В 2017 году Бахрейн наряду с другими странами Персидского залива разорвал отношения с Катаром. Это было сделано на фоне обвинений Дохи в поддержке терроризма.

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