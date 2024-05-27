Багери Кани: Вывод иностранных сил из региона зависит от углубления отношений с соседями

Вывод иностранных сил из региона зависит от углубления отношений Ирана с соседями.

Вывод иностранных сил из региона зависит от углубления отношений Ирана с соседями.

Как передает Report со ссылкой на иранское агенство ИРНА, об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани на встрече с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Сегодня мы укрепляем отношения дружбы и братства и развиваем многосторонние отношения с нашими соседями. Путь вывода иностранцев из региона - дружеские связи и углубление отношений с соседями", - сказал и.о. главы МИД Ирана.

По его словам, внешняя политика занимала особое место в доктрине правительства Ибрахима Раиси, одним из принципов которого была политика солидарности: "Эта политика имеет несколько составляющих: первая – это консолидация политических отношений с соседями, вторая – консолидация торговых связей, третья – взаимодействие элит с соседями".