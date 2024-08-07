Багери Кани: Иран вынужден ответить Израилю из-за бездействия Совбеза ООН

У Тегерана не осталось иного пути, кроме как ответить Израилю на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, так как Совет безопасности (СБ) ООН не смог выступить против агрессивных действий еврейского государства.

У Тегерана не осталось иного пути, кроме как ответить Израилю на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, так как Совет безопасности (СБ) ООН не смог выступить против агрессивных действий еврейского государства.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

"В настоящее время в отсутствие каких-либо соответствующих действий со стороны Совета безопасности против агрессии израильского режима у Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как использовать свое неотъемлемое право на законную защиту", - его слова приводит иранское внешнеполитическое ведомство.

31 июля прошло экстренное заседание СБ ООН, созванное по просьбе Ирана после гибели Хании. Председательствующая в Совбезе Россия предложила принять заявление для прессы с осуждением убийства палестинского политика, но Великобритания, США и Франция заблокировали документ.