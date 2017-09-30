Багдад запретил международные авиарейсы в Иракский Курдистан

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министерство транспорта Ирака объявило о прекращении международных авиарейсов над территорией Иракского Курдистана после референдума.

Как передает Report, об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Отмечается, что внутреннее авиасообщение между иракскими городами и курдской автономией не будет прекращено.

«Министерство транспорта указывает, что Управление гражданской авиации ввело запрет на международные рейсы в аэропорты и из аэропортов Эрбиля и Сулеймании <...> внутренние авиарейсы продолжат осуществляться для того, чтобы учесть интересы жителей региона», — говорится в сообщении.