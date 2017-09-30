 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Багдад запретил международные авиарейсы в Иракский Курдистан

    Внутреннее авиасообщение между иракскими городами и курдской автономией не будет прекращено

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министерство транспорта Ирака объявило о прекращении международных авиарейсов над территорией Иракского Курдистана после референдума.

    Как передает Report, об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что внутреннее авиасообщение между иракскими городами и курдской автономией не будет прекращено.

    «Министерство транспорта указывает, что Управление гражданской авиации ввело запрет на международные рейсы в аэропорты и из аэропортов Эрбиля и Сулеймании <...> внутренние авиарейсы продолжат осуществляться для того, чтобы учесть интересы жителей региона», — говорится в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi