Багдад и Вашингтон начали переговоры о будущем международной коалиции

Власти Ирака и США провели первый раунд переговоров с целью определить будущее войск международной коалиции во главе с американскими военными на иракской территории.

Власти Ирака и США провели первый раунд переговоров с целью определить будущее войск международной коалиции во главе с американскими военными на иракской территории.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление офиса премьера Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани.

"Ас-Судани председательствовал на старте первого раунда двусторонних переговоров между Ираком и США, нацеленных на завершении миссии международной коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В четверг официальный Вашингтон заявил, что дал согласие Багдаду на формирование рабочих групп экспертов. Им предстоит оценить три фактора - нынешний уровень угрозы со стороны группировки ИГ, обстановку в регионе и боеспособность иракских сил безопасности.

Премьер Ирака неоднократно призывал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.