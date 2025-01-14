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Багдад и Лондон подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности

Багдад и Лондон подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности Великобритания и Ирак подпишут двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности.
Другие страны
14 января 2025 г. 05:12
Багдад и Лондон подпишут соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности

Великобритания и Ирак подпишут двусторонние соглашения о стратегическом партнерстве и безопасности.

Как передает Report, об этом по прибытии в Лондон сообщил Reuters премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.

В ходе визита в Соединенное Королевство глава правительства Ирака встретится с королем Карлом III и своим британским коллегой Киром Стармером. Темами переговоров должна стать обстановка на Ближнем Востоке, проекты по восстановлению инфраструктуры и энергетической отрасли Ирака, а также расширение торговых отношений между странами.

В авторской статье, ранее опубликованной газетой The Sunday Telegraph, ас-Судани написал, что Багдад стремится к укреплению стратегического партнерства с Лондоном на фоне "беспрецедентных и обостряющихся событий на Ближнем Востоке, которые не только угрожают региону, но и создают риск более масштабных конфликтов".

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