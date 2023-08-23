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Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке

Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке Глава МИД Ирака Фуад Хусейн и его турецкий коллега Хакан Фидан договорились о создании комитета по водным ресурсам на фоне нехватки воды в Ираке.
Другие страны
23 августа 2023 г. 09:59
Багдад и Анкара создали комитет по водным ресурсам из-за нехватки воды в Ираке

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн и его турецкий коллега Хакан Фидан договорились о создании комитета по водным ресурсам на фоне нехватки воды в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Изменения климата и засуха угрожают иракскому обществу и сельскому хозяйству, мы нуждаемся в совместной работе на постоянной основе посредством этого комитета", - сказал Ф.Хусейн.

По данным министерства водных ресурсов Ирака, проблемы с водой в стране начались в том числе из-за недостатка осадков и жары.

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Версия на английском языке Baghdad, Ankara set up committee on water resources due to lack of water in Iraq

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