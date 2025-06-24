Багаи: Удары по базе США в Катаре были актом самообороны

Багаи: Удары по базе США в Катаре были актом самообороны

Иран назвал удары по базе США "Аль-Удейд" в Катаре актом самообороны в ответ на "неспровоцированную агрессию США".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи в соцсети X.

Представитель ведомства также заявил, что действия Ирана соответствовали статье 51 Устава ООН.

"Этот акт самообороны не имел никакого отношения к нашему дружественному соседу Катару, поскольку у нас прекрасные и глубоко укоренившиеся отношения. Иран остается полностью приверженным своей политике добрососедства в отношении Государства Катар и других соседних стран", - написал он. .

Багаи подчеркнул, что не позволит США и Израилю "использовать военное давление и агрессию как инструмент раскола в отношениях между Ираном и его братскими странами".

Напомним, что Иран 22 июня нанес ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. В результате атаки погибших и пострадавших не зафиксировано. В ответ на ракетные удары Министерство иностранных дел Катара вызвало посла Ирана.

Гюльнар Махмудова