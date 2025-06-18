Багаи: Тегеран готов к диалогу, но больше не доверяет Вашингтону

Арабским странам следует воздержаться от предоставления своей территории США для возможных американских ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом в интервью Аль-Джазире заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
В Тегеране рассчитывают, что арабские страны не разрешат США использовать свою территорию в случае нанесения американскими военными ударов по Ирану.
"У нас очень хорошие отношения с арабскими странами. Мы уверены, что арабские страны, в которых расположены базы США, не позволят использовать свою территорию для атак против своих мусульманских соседей", - сказал Багаи.
По словам дипломата, "любое американское вмешательство станет рецептом полномасштабной войны в регионе".
Багаи добавил, что Иран готов к диалогу, однако больше "не доверяет" Вашингтону. Он также заявил, что Иран продолжает поддерживать контакт с другими странами, в том числе с Советом безопасности ООН.