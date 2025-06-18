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Багаи: Тегеран готов к диалогу, но больше не доверяет Вашингтону

Багаи: Тегеран готов к диалогу, но больше не доверяет Вашингтону Арабским странам не следует предоставлять свою территорию США для помощи в возможных американских ударах по Ирану
Другие страны
18 июня 2025 г. 14:48
Багаи: Тегеран готов к диалогу, но больше не доверяет Вашингтону

Арабским странам следует воздержаться от предоставления своей территории США для возможных американских ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом в интервью Аль-Джазире заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

В Тегеране рассчитывают, что арабские страны не разрешат США использовать свою территорию в случае нанесения американскими военными ударов по Ирану.

"У нас очень хорошие отношения с арабскими странами. Мы уверены, что арабские страны, в которых расположены базы США, не позволят использовать свою территорию для атак против своих мусульманских соседей", - сказал Багаи.

По словам дипломата, "любое американское вмешательство станет рецептом полномасштабной войны в регионе".

Багаи добавил, что Иран готов к диалогу, однако больше "не доверяет" Вашингтону. Он также заявил, что Иран продолжает поддерживать контакт с другими странами, в том числе с Советом безопасности ООН.

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Версия на азербайджанском языке Bəqai: Tehran dialoqa hazırdır, lakin artıq Vaşinqtona etibar etmir
Версия на английском языке Baghaei: Tehran open to dialogue but no longer trusts Washington

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