Багаи: Истинная цель новых санкций США – подорвать развитие Ирана

Иран осуждает новый пакет американских санкций против Ирана, который стал крупнейшим за последние семь лет.
Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Истинная цель санкций США подорвать развитие Ирана, посеять внутреннюю рознь и подорвать права и средства к существованию простых граждан", - заявил чиновник.
По его словам, такие шаги повторяются уже на протяжении десятилетий и сопровождаются нарушениями международного права, в том числе прав человека. Багаи также обвинил Вашингтон в поддержке Израиля в борьбе с Ираном, подчеркнув, что иранский народ твердо намерен отстаивать свои права и интересы.
Напомним, что правительство США накануне ввело санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни контролируемых этой страной судов, которые, по мнению Вашингтона, участвовали в торговле нефтью.