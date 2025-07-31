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Багаи: Истинная цель новых санкций США – подорвать развитие Ирана

Багаи: Истинная цель новых санкций США – подорвать развитие Ирана Багаи: Истинная цель новых санкций США подорвать развитие Ирана
Другие страны
31 июля 2025 г. 11:48
Багаи: Истинная цель новых санкций США – подорвать развитие Ирана

Иран осуждает новый пакет американских санкций против Ирана, который стал крупнейшим за последние семь лет.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Истинная цель санкций США подорвать развитие Ирана, посеять внутреннюю рознь и подорвать права и средства к существованию простых граждан", - заявил чиновник.

По его словам, такие шаги повторяются уже на протяжении десятилетий и сопровождаются нарушениями международного права, в том числе прав человека. Багаи также обвинил Вашингтон в поддержке Израиля в борьбе с Ираном, подчеркнув, что иранский народ твердо намерен отстаивать свои права и интересы.

Напомним, что правительство США накануне ввело санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни контролируемых этой страной судов, которые, по мнению Вашингтона, участвовали в торговле нефтью.

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Версия на азербайджанском языке İran XİN ABŞ sanksiyaları barədə: Məqsəd inkişafımızı pozmaq, daxili nifaq yaratmaqdır

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