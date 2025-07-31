Багаи: Истинная цель новых санкций США – подорвать развитие Ирана

Багаи: Истинная цель новых санкций США подорвать развитие Ирана

Иран осуждает новый пакет американских санкций против Ирана, который стал крупнейшим за последние семь лет.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Истинная цель санкций США подорвать развитие Ирана, посеять внутреннюю рознь и подорвать права и средства к существованию простых граждан", - заявил чиновник.

По его словам, такие шаги повторяются уже на протяжении десятилетий и сопровождаются нарушениями международного права, в том числе прав человека. Багаи также обвинил Вашингтон в поддержке Израиля в борьбе с Ираном, подчеркнув, что иранский народ твердо намерен отстаивать свои права и интересы.

Напомним, что правительство США накануне ввело санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни контролируемых этой страной судов, которые, по мнению Вашингтона, участвовали в торговле нефтью.