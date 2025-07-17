BAE Systems испытала новое средство борьбы с БПЛА с лазерной системой

Британская оборонная компания BAE Systems испытала в прошлом месяце в штате Юта новое средство борьбы с беспилотниками на основе системы лазерного наведения.

Британская оборонная компания BAE Systems испытала в прошлом месяце в штате Юта новое средство борьбы с беспилотниками на основе системы лазерного наведения.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщил директор по развитию бизнеса исследовательского подразделения фирмы Энтони Грегори.

По его словам, речь идет о комбинации двух уже существующих технологий: беспилотного летательного аппарата T-150, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, и комплектов лазерного наведения APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System). Разработчики предлагают использовать модернизированный беспилотник для борьбы с дронами-камикадзе в качестве бюджетной альтернативы ракетам для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как отметило агентство, комплект APKWS можно будет "снять с беспилотника в течение часа", что позволит перепрофилировать дрон на доставку грузов или разведывательную деятельность. Аппараты T-150 уже используются ВМС Великобритании и Корпусом морской пехоты США вместо вертолетов для перемещения оборудования между кораблями.