О нас

Баденок стала новым лидером Консервативной партии Великобритании

Баденок стала новым лидером Консервативной партии Великобритании Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок 2 ноября победила на выборах нового лидера Консервативной партии.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 15:42
Баденок стала новым лидером Консервативной партии Великобритании

Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок 2 ноября победила на выборах нового лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

На финальном этапе выборов преемника Риши Сунака за пост главы тори боролись два кандидата: Кеми Баденок и экс-министр по делам миграции Роберт Дженрик.

В последнем туре голосование было открыто для всех членов партии, а не только для членов Палаты общин. По результатам голосования Баденок одержала победу, получив большинство голосов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Баденок с тем, что она стала первым чернокожим политиком во главе партии в британском парламенте.

"Первый чернокожий лидер вестминстерской партии - момент гордости для нашей страны. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей партией в интересах британского народа", - сообщил Стармер, возглавляющий правящую Лейбористскую партию.

Поздравления Баденок уже направили и ее предшественники на посту главы Консервативной партии - Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Риши Сунак.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
Самира Мусаева: В Азербайджане должны быть разработаны механизмы возврата углеродных налогов
31 октября 2024 г. 12:29
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi