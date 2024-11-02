Баденок стала новым лидером Консервативной партии Великобритании

Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок 2 ноября победила на выборах нового лидера Консервативной партии.

Экс-министр бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок 2 ноября победила на выборах нового лидера Консервативной партии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

На финальном этапе выборов преемника Риши Сунака за пост главы тори боролись два кандидата: Кеми Баденок и экс-министр по делам миграции Роберт Дженрик.

В последнем туре голосование было открыто для всех членов партии, а не только для членов Палаты общин. По результатам голосования Баденок одержала победу, получив большинство голосов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Баденок с тем, что она стала первым чернокожим политиком во главе партии в британском парламенте.



"Первый чернокожий лидер вестминстерской партии - момент гордости для нашей страны. Я с нетерпением жду возможности поработать с вами и вашей партией в интересах британского народа", - сообщил Стармер, возглавляющий правящую Лейбористскую партию.

Поздравления Баденок уже направили и ее предшественники на посту главы Консервативной партии - Дэвид Кэмерон, Борис Джонсон и Риши Сунак.