 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Баcкская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв

    В мае группировка ЭТА объявит о расформировании

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом", - говорится в заявлении группировки.

    Она признает, что десятилетия терроризма принесли "большое число чрезмерных страданий" и берет на себя ответственность за них.

    Отметим, что в мае группировка ЭТА объявит о расформировании в первые выходные мая.

    Группировка ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi