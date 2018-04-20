Баcкская группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом", - говорится в заявлении группировки.

Она признает, что десятилетия терроризма принесли "большое число чрезмерных страданий" и берет на себя ответственность за них.

Отметим, что в мае группировка ЭТА объявит о расформировании в первые выходные мая.

Группировка ЭТА ("Страна басков и свобода") была основана в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. В результате терактов, организованных ЭТА, погибли свыше 820 человек.