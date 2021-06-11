Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Чехии

Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела страны и предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на октябрь.

Премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил Европарламент во вмешательстве во внутренние дела страны и предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на октябрь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом премьер-министр написал в пятницу в своем Twitter

"Чешская Республика не является колонией Европейского парламента. Их резолюция абсолютно намеренна и лжива. Они диктуют нашим гражданам, кто здесь должен быть премьер-министром. Это мы уже в прошлом 41 год имели… Это просто очередная попытка повлиять на выборы и помочь Пиратской партии и оппозиции" - написал Бабиш.

Напомним, что Европейский парламент принял в четверг резолюцию с критикой чешского премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша, которого он подозревают в неправомерном использовании субсидий ЕС на развитие сельского хозяйства.

Речь в резолюции Европарламента идет о выделении субсидий компаниям, входящим в агропромышленный холдинг Agrofert, созданный Бабишем. Как указано в документе, депутаты считают неприемлемым, что Бабиш до сих пор связан с программами финансирования ЕС, продолжая получать сельскохозяйственные платежи через компании холдинга Agrofert.

По мнению евродепутатов, Бабиш должен отказаться от любого участия в Agrofert, либо эти компании должны перестать получать субсидии ЕС и вернуть те средства, которые они могли получить нелегально. В то же время, согласно резолюции Европарламента, ситуация с конфликтом интересов Бабиша не должна сказываться на простых гражданах Чехии.

Сам Бабиш утверждает, что сейчас он не имеет с холдингом ничего общего, однако аудит Еврокомиссии, по данным СМИ, показал, что премьер по-прежнему управляет своим бизнесом и, используя нынешние властные полномочия, получает из фондов Евросоюза незаконные дотации, общий размер которых уже составил около 450 млн крон (около 19,5 млн долларов США).