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    Обама обвинил Асада, РФ и Иран в зверствах в Алеппо

    Он обвинил Россию в том, что она оказывала препятствия международному сообществу в попытках прекратить гражданскую войну в Сирии

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад и его союзники - Россия и Иран ответственность за зверства в Алеппо.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters об этом заявил президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 16 декабря, передает УНН со ссылкой на Reuters .

    Как подчеркнул президент США, весь мир объединился и выступает против того ужаса, что происходит в Алеппо.

    Он также обвинил Россию в том, что она постоянно оказывала препятствия международному сообществу в попытках прекратить гражданскую войну в Сирии.

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