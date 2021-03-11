Азиатский банк развития прекратил финансирование Мьянмы

Решение вступило в силу с 1 февраля после военного переворота в Мьянме

Азиатский банк развития (АБР) приостановил предоставление финансирования властям Мьянмы после совершенного там военного переворота. С ними также пока не будут заключаться новые контракты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в этом базирующемся в Маниле международном кредитном учреждении.

Решение о приостановлении финансирования, по данным агентства, вступило в силу с 1 февраля, когда в Мьянме военные сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки.

АБР с 2013 по 2019 год предоставил этой стране в общей сложности $2,4 млрд в виде кредитов. До настоящего времени банк участвовал там в осуществлении двух правительственных проектов по обустройству дорожной инфраструктуры.