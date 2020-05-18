Азербайджанца оштрафовали на $2 тыс. за нарушение карантина на Гаваях

Гражданина Азербайджана арестовали по обвинению в нарушении карантинных правил Гавайи для туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на американский телеканал ABC7, Тургута Алиева задержали после его публикаций в социальных сетях, где зафиксированы кадры отдыха на пляже, в то время как он должен был находиться в изоляции. Об этом властям сообщили граждане, которые увидели его посты в соцсетях.

Власти задержали Т. Алиева в аэропорту всего за час до того, как он планировал сесть на рейс обратно в Лос-Анджелес, где он проживает.

Позднее он был выпущен и заплатил за нарушение карантинного режима 2 тыс. долларов США.