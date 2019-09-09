Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 30 млн долларов в этом году

В первом полугодии 2019 года Азербайджан инвестировал в экономику Грузии 29,1 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статуправления Грузии.

В годовом сравнении объем инвестиций сократился на 110,4 млн долларов или 79,1%.

В первом квартале Азербайджан инвестировал в Грузию 13,3 млн долларов, во втором - 15,8 млн долларов. По этому показателю Азербайджан стал четвертым по объему инвестиций в соседнюю страну. Доля инвестиций Азербайджана в общем объеме прямых иностранных инвестиций Грузии во втором квартале составила 8,4%.

Объем инвестиций в экономику соседней страны в апреле-июне составил 187 млн долларов, что на 53,7% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Во втором квартале в первую тройку инвесторов соседней страны вошли Нидерланды, Турция и США.

Наибольший объем инвестиций в первом полугодии пришелся на сектор услуг (112,3 млн долларов), производства (57,7 млн долларов), отели и рестораны (86,7 млн долларов), транспортный сектор (54,8 млн долларов) и недвижимости (102,3 млн долларов).