Азербайджанские скульпторы отец и сын продолжают работу под обстрелами в Харькове

Азербайджанцы — отец и сын, проживающие в одном из самых горячих точек войны, продолжающейся в Украине уже четвёртый год, не только не покинули охваченный обстрелами Харьков, но и продолжают свою творческую деятельность прямо в бомбоубежище.

Азербайджанцы — отец и сын, проживающие в одном из самых горячих точек войны, продолжающейся в Украине уже четвёртый год, не только не покинули охваченный обстрелами Харьков, но и продолжают свою творческую деятельность прямо в бомбоубежище.

Как передаёт восточноевропейское бюро Report, съёмочная группа побывала в мастерской азербайджанских скульпторов.

Глава семьи — Катиб Мамедов родом из Гянджи. Он много лет живёт в Харькове и является единственным азербайджанцем, удостоенным звания почётного гражданина этого города. Катиб Мамедов — один из известных скульпторов Украины и единственный азербайджанец, получивший звание Народного художника этой страны.

Он автор множества скульптур в Украине и Европе, в том числе памятников, связанных с историей Азербайджана. В ряде городов Украины, включая Харьков, установлены его произведения, посвящённые выдающимся азербайджанским деятелям.

Сын скульптора — Эмиль Мамедов — продолжает дело отца и также находится с ним в Харькове. Несмотря на постоянные обстрелы, отец и сын продолжают работать в оборудованной мастерской, которая служит им одновременно и укрытием.

Кроме того, Эмиль Мамедов является аспирантом Харьковской государственной академии дизайна и искусств.