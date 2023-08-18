Азербайджанка после пресечения армянской провокации в США предстанет перед судом

Азербайджанка Алуда Зейналова, предотвратившая армянскую провокацию в США, предстанет перед судом.

Азербайджанка Алуда Зейналова, предотвратившая армянскую провокацию в США, предстанет перед судом.

Как сообщает местное бюро Report , армяне продолжают провокационные действия против наших соотечественников в Нью-Йорке.

Мэри Джобанян, которая в числе других представителей армянского лобби накануне совершила провокацию против азербайджанцев, проводивших мирную демонстрацию перед штаб-квартирой ООН, пожаловалась на нашу соотечественницу Алуду Зейналову, участвовавшую в демонстрации. М.Джобанян обвинила А.Зейналову в нанесении первой телесных повреждений третьей степени. А. Зейналова была задержана полицией Нью-Йорка.

Сегодня А. Зейналова предстанет перед судьей в Уголовном суде округа Нью-Йорк. По словам выходца из Южного Азербайджана Доран Хое Аббаси, назначенного адвокатом задержанной, она будет отпущена на свободу, однако процесс в связи с жалобой будет продолжен.

В посольстве Азербайджана в США сообщили Report, что дипмиссия внимательно следит за событиями, предприняты и будут предприниматься все необходимые шаги для защиты прав А.Зейналовой.

Напомним, что накануне азербайджанцы, проживающие в Нью-Йорке, провели мирную акцию протеста перед штаб-квартирой ООН в знак протеста против утверждений Армении о том, что Азербайджан создал "гуманитарный кризис", перекрыв Лачынскую дорогу.

Группа армян попыталась сорвать акцию протеста и совершила провокациб против наших соотечественников. Стремление армян сорвать азербайджанские флаги было встречено серьезным протестом наших соотечественников. После того как армяне попытались порвать азербайджанский флаг, возникло противостояние. Наши соотечественницы, Алуда Зейналова и глава Американо-азербайджанского женского общества Мунаввар Вахабова были доставлены в отделение полиции для дачи показаний по поводу случившегося.

М. Вахабова была отпущена после допроса в полиции. Сулян Джобанян, совершивший провокацию против наших соотечественников и задержанный на месте происшествия, после допроса в полиции был отпущен.