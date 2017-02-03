Азербайджанец спровоцировал масштабную аварию в центре Киева - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В центре Киева произошла масштабная авария с участием сразу четырех машин.

Как передает Report, об этом сoобшил портал "dtp.kiev.uа".

Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном бульваре Дружбы Народов.

По предварительным данным, азербайджанец за рулем автомобиля марки BMW с европейскими номерами не справился с управлением из-за огромной скорости и протаранил попутный Dacia. После этого, вылетел на встречную полосу и въехал в Lanos и Citroеn.

Также появилась информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка-пассажирка BMW.

Как ранее сообщал портал "Знай.ua", пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Бориспольской трассе.