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    Азербайджанец спровоцировал масштабную аварию в центре Киева - ФОТО - ВИДЕО

    В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В центре Киева произошла масштабная авария с участием сразу четырех машин.

    Как передает Report, об этом сoобшил портал "dtp.kiev.uа".

    Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие произошло на столичном бульваре Дружбы Народов.

    По предварительным данным, азербайджанец за рулем автомобиля марки BMW с европейскими номерами не справился с управлением из-за огромной скорости и протаранил попутный Dacia. После этого, вылетел на встречную полосу и въехал в Lanos и Citroеn.

    Также появилась информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка-пассажирка BMW.

    Как ранее сообщал портал "Знай.ua", пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Бориспольской трассе.

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