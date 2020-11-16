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Азербайджанец приговорен к тюремному заключению в Германии

Азербайджанец приговорен к тюремному заключению в Германии В Германии состоялся судебные процесс над бизнесменом азербайджанского происхождения, обвиняемым в нанесении ущерба лесному хозяйству
Другие страны
16 ноября 2020 г. 22:24
Азербайджанец приговорен к тюремному заключению в Германии

В Германии состоялся судебные процесс над бизнесменом азербайджанского происхождения, обвиняемым в нанесении ущерба лесному хозяйству.

Как передает европейское бюро Report, суд города Кобленц приговорил гражданина России, азербайджанца по национальности Афига Гахраманова к 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 80 тыс. евро.

Отметим, что 42-летний мужчина был задержан полицией в мае этого года. Он обвиняется в незаконной вырубке деревьев. По информации МВД земли Рейнланд-Пфальц, задержанный Афиг Гахраманов году возглавлял стройфирму Run, лишенную лицензии в 2006 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı iş adamı Almaniyada azadlıqdan məhrum edildi

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