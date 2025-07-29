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Азербайджанец потерял свой бизнес после российских ударов по Харькову

Азербайджанец потерял свой бизнес после российских ударов по Харькову 11:15
Другие страны
29 июля 2025 г. 11:45
Азербайджанец потерял свой бизнес после российских ударов по Харькову

Ракетные удары российской армии в украинском Харькове полностью уничтожили имущество предпринимателя-азербайджанца Рафига Гадирова, проживающего в городе с 1986 года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, разрушены принадлежащие бизнесмену крупный центр отдыха и автобусный парк.

Пострадавший Рафиг Гадиров, уроженец Шеки, рассказал, что начал свой бизнес в начале 1990-х годов - построил ресторан, развлекательный комплекс и один из крупнейших автобусных парков в городе.

"Это был настолько крупный развлекательный центр, что до войны сюда приезжали отдыхать даже из России - до Белгорода всего 25-30 км. Но теперь ничего не осталось", - сообщил предприниматель.

По его словам, на территорию центра упало более десяти ракет, и все здания были полностью разрушены.

"К счастью, нам удалось эвакуировать людей и избежать жертв. Позже в результате диверсионно-разведывательной атаки российской армии был разрушен и мой автобусный парк. Все это находится недалеко от границы. Я потерял все имущество. Ущерб исчисляется миллионами долларов", - добавил Гадиров.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani businessman loses all property in Russia's missile strike on Kharkiv
Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya ordusunun zərbələri nəticəsində Xarkovda azərbaycanlı iş adamı biznesini itirib - FOTO

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