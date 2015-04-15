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    ​Азербайджанцы приняли участие в обсуждениях, связанных с защитой прав этнических народностей Украины

    Ровшан Тагиев: Этнические меньшинства должны до конца защищать свои права

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Ассамблея национальностей Украины совместно с Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) провела заседание с участием представителей проживающих в Николаеве этнических меньшинств.

    Как сообщили Report в ОКАУ, тема заседания была посвящена роли этнических народностей в формировании государственной и политической элиты в Украине.

    На обсуждениях, прошедших с участием лидеров национальных меньшинств, правозащитников и местных депутатов, также отметили важность единства этнических народностей в борьбе с ксенофобией и этническим пристрастием.

    По словам руководителя ассамблеи и председателя ОКАУ Ровшана Тагиева, этнические народности должны до конца защищать свои права: "В случае каких-либо связанных с этим нежелательных инцидентов перед политической властью непременно нужно поставить требование и воспользоваться своими правами перед судами".

    Р.Тагиев также заявил о недопустимости разделения людей по национальным признакам: "Сами же представители этнических народностей должны интегрировать в украинское общество".

    Было отмечено, что Ассамблея национальностей Украины будет проводить работу и впредь, обеспечивать единство представителей всех народностей Украины и защищать их законные права и интересы.  

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