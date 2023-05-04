Азербайджан присоединился к инициативе президента Генассамблеи ООН

Азербайджан присоединился к инициативе в поддержку гендерного равенства, начатой президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши.
Как передает американское бюро
По ее словам, акцию, инициированную президентом 77-й сессии, поддержали Азербайджан, Болгария, Дания, Сальвадор, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Мальдивы, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Того.
"Сотрудники постоянных представительств при ООН обязались завершить тренинг ООН по продвижению гендерного равенства и предотвращению насилия", - отметила П.Кубяк.