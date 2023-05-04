О нас

Азербайджан присоединился к инициативе президента Генассамблеи ООН

Азербайджан присоединился к инициативе президента Генассамблеи ООН Азербайджан присоединился к инициативе в поддержку гендерного равенства, начатой ​​президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши.
Другие страны
4 мая 2023 г. 23:31
Азербайджан присоединился к инициативе президента Генассамблеи ООН

Азербайджан присоединился к инициативе в поддержку гендерного равенства, начатой ​​президентом 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши.

Как передает американское бюро Report, об этом в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке сообщила журналистам пресс-секретарь главы Генассамблеи Паулина Кубяк.

По ее словам, акцию, инициированную президентом 77-й сессии, поддержали Азербайджан, Болгария, Дания, Сальвадор, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Мальдивы, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Того.

"Сотрудники постоянных представительств при ООН обязались завершить тренинг ООН по продвижению гендерного равенства и предотвращению насилия", - отметила П.Кубяк.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının prezidentinin başlatdığı kampaniyaya qoşulub

Экслюзивные новости

Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
Мэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
ФотоМэтью Брайза: С видением Гейдара Алиева связано сегодняшнее развитие Азербайджана 
4 мая 2023 г. 12:51
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
Эксперт: Средний коридор имеет решающее значение для Италии
3 мая 2023 г. 17:11
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
Азербайджан играет важную роль в диверсификации поставок газа в Грецию
3 мая 2023 г. 15:24
Посол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
ФотоПосол Мексики: Уровень товарооборота между нашими странами растет
3 мая 2023 г. 13:07
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
Посол Аманул Хаг: Бангладеш осуждает агрессию Армении
1 мая 2023 г. 16:06
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
Азербайджанские тяжелоатлеты примут участие на чемпионате Африки
1 мая 2023 г. 12:59
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
Ректор Университета Хаджеттепе: Союз Азербайджана и Турции – пример для мира
1 мая 2023 г. 12:41
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi