Азербайджан принимает участие в художественной выставке в Париже - ФОТО

Азербайджан принимает участие в художественной выставке в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как передаёт французское бюро Report, страну на выставке представляет художница Мехри Гулиева. Её работы выполнены на стратегические темы ЮНЕСКО - развитие многообразия, мир и межкультурный диалог.

В вернисаже выставки приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, посол доброй воли ЮНЕСКО, вице-президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Эдва Сер, постоянные представители различных стран при ЮНЕСКО, деятели искусства и т.д.

Отметим, что азербайджанская художница ранее работала в различных художественных галереях и была участницей и победительницей ряда художественных выставок во Франции.

Мероприятие организовано в рамках объявленной ЮНЕСКО на 2013-2022 гг. международной декады сближения культур.